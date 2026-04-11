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Festival Hors Cadre Conférence sur deux figures de l’histoire de l’art Château de Simiane Salle de réunion Rez-de-chaussée Valréas

Festival Hors Cadre Conférence sur deux figures de l’histoire de l’art Château de Simiane Salle de réunion Rez-de-chaussée Valréas jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Château de Simiane Salle de réunion Rez-de-chaussée

Adresse : 8 place Aristide Briand

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valréas

Festival Hors Cadre Conférence sur deux figures de l’histoire de l’art

Château de Simiane Salle de réunion Rez-de-chaussée 8 place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Découvrez Frida Kahlo et Henri de Toulouse-Lautrec, deux artistes marqués par la souffrance qui ont transformé leur fragilité en œuvres majeures de l’histoire de l’art.
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Château de Simiane Salle de réunion Rez-de-chaussée 8 place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44  accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

Discover Frida Kahlo and Henri de Toulouse-Lautrec, two artists marked by suffering who transformed their fragility into major works of art history.

L’événement Festival Hors Cadre Conférence sur deux figures de l’histoire de l’art Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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