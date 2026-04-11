Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Complexe du Vignarès Valréas
Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Complexe du Vignarès Valréas vendredi 22 mai 2026.
Valréas
Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous
Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans la société et la culture ? Comment repenser, individuellement et collectivement, des cadres qui ne nous conviennent plus ?
.
Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What place do people with disabilities have in society and culture? How can we individually and collectively rethink frameworks that no longer suit us?
L’événement Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Valréas (Vaucluse)
- il était une fois la soie ( Regard d’un Lyonnais éphémère ) Château de Simiane salle Réunion RDC Valréas 21 avril 2026
- INITIATION aux Percussions corporelles et vocales Théâtre du Rond Point Valréas 25 avril 2026
- Cérémonie officielle de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation Rond-point du 11 novembre 1918 Valréas 26 avril 2026
- Il était une fois l’operette cinéma théâtre Rex Valréas 26 avril 2026
- Zize 100% marseillaise cinéma théâtre Rex Valréas 26 avril 2026