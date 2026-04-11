Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Complexe du Vignarès Valréas

Valréas

Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous

Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans la société et la culture ? Comment repenser, individuellement et collectivement, des cadres qui ne nous conviennent plus ?

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Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com

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English :

What place do people with disabilities have in society and culture? How can we individually and collectively rethink frameworks that no longer suit us?

L’événement Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes