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Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Complexe du Vignarès Valréas

Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Complexe du Vignarès Valréas vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Complexe du Vignarès

Adresse : 36 Chemin du Moulin Neuf

Ville : 84600 Valréas

Département : Vaucluse

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valréas

Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous

Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Quelle place pour les personnes en situation de handicap dans la société et la culture ? Comment repenser, individuellement et collectivement, des cadres qui ne nous conviennent plus ?
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Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63  contact@cddv-vaucluse.com

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English :

What place do people with disabilities have in society and culture? How can we individually and collectively rethink frameworks that no longer suit us?

L’événement Festival Hors Cadre Dévalidons-nous ! Atelier participatif ouvert à toutes et tous Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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