Festival Hors Cadre Restitution des compagnons des Tilleuls de Valréas Complexe du Vignarès Valréas

Valréas

Festival Hors Cadre Restitution des compagnons des Tilleuls de Valréas

Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Les compagnons des Tilleuls, accompagnés par Laurence Simond explorent le théâtre chaque semaine. Ils présenteront une adaptation de La sorcière du placard aux balais de Pierre Gripari, un conte entre humour et frissons.

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Complexe du Vignarès 36 Chemin du Moulin Neuf Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 74 49 21 63 contact@cddv-vaucluse.com

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English :

Les compagnons des Tilleuls, accompanied by Laurence Simond, explore theater on a weekly basis. They will present an adaptation of Pierre Gripari’s La sorcière du placard aux balais , a tale of humor and thrills.

L’événement Festival Hors Cadre Restitution des compagnons des Tilleuls de Valréas Valréas a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes