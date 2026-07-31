Informations pratiques

Bourges

Festival Humour & Vin

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-03

À Bourges, quatre jours de spectacles, rencontres et découvertes mêlant humour, culture et univers du vin dans des lieux emblématiques.

Du 3 au 6 décembre 2026, le festival Bourges Humour & Vin investit plusieurs lieux emblématiques de la ville pour quatre jours placés sous le signe du rire, de la découverte et de la convivialité. Cette nouvelle édition sera rythmée par un programme varié spectacles au Théâtre Jacques Cœur, salons du livre et du vin, conférences et ateliers à la salle du Duc Jean, exposition à la Galerie Pianissimo et visite humoristique de la cathédrale Saint-Étienne. Le programme détaillé sera communiqué prochainement. Billetterie en ligne. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire bourges.humour.vin@gmail.com

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English :

%C0 Bourges: Four days of performances, meet-and-greets, and new discoveries blending humor, culture, and the world of wine in iconic venues.

L’événement Festival Humour & Vin Bourges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT BOURGES