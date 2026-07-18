Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny Perreux Charny Orée de Puisaye
samedi 26 septembre 2026 · Perreux · Charny Orée de Puisaye
Informations pratiques
Charny Orée de Puisaye
Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny
Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
L’AGADOP fait sa pause estivale. Mais nous vous retrouverons avec grand plaisir pour les IMPROMPTUS de PUISAYE les 26 et 27 septembre 2026 au Chateau de Montigny à Perreux.
Pour la deuxième année, le festival d’improvisation reprend avec les spectacles d’improvisation, le Match d’IMPRO, les Joutes Littéraires, la Scène Ouverte de la GUINGUETTE, l’Atelier d’Ecriture Improvisée, le Stage de Comédia Dell’Arte deux jours non-stop et trépidants !
Retenez vos dates ! Le programme complet bientôt sur notre site Internet www.agadop.fr
L’AGADOP, Bien Plus Qu’un Théâtre ! .
Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com
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English : Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny
L’événement Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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