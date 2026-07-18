Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny Perreux Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Charny Orée de Puisaye

Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny

Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

L’AGADOP fait sa pause estivale. Mais nous vous retrouverons avec grand plaisir pour les IMPROMPTUS de PUISAYE les 26 et 27 septembre 2026 au Chateau de Montigny à Perreux.

Pour la deuxième année, le festival d’improvisation reprend avec les spectacles d’improvisation, le Match d’IMPRO, les Joutes Littéraires, la Scène Ouverte de la GUINGUETTE, l’Atelier d’Ecriture Improvisée, le Stage de Comédia Dell’Arte deux jours non-stop et trépidants !

Retenez vos dates ! Le programme complet bientôt sur notre site Internet www.agadop.fr

L’AGADOP, Bien Plus Qu’un Théâtre ! .

Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83 resa.agadop@gmail.com

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English : Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny

L’événement Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !