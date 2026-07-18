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AGENDA · Charny Orée de Puisaye

Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny Perreux Charny Orée de Puisaye

samedi 26 septembre 2026 · Perreux · Charny Orée de Puisaye

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Perreux
Adresse
Château de Montigny
Ville
89120 Charny Orée de Puisaye
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Charny Orée de Puisaye

Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny

Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

L’AGADOP fait sa pause estivale. Mais nous vous retrouverons avec grand plaisir pour les IMPROMPTUS de PUISAYE les 26 et 27 septembre 2026 au Chateau de Montigny à Perreux.
Pour la deuxième année, le festival d’improvisation reprend avec les spectacles d’improvisation, le Match d’IMPRO, les Joutes Littéraires, la Scène Ouverte de la GUINGUETTE, l’Atelier d’Ecriture Improvisée, le Stage de Comédia Dell’Arte deux jours non-stop et trépidants !
Retenez vos dates ! Le programme complet bientôt sur notre site Internet www.agadop.fr
L’AGADOP, Bien Plus Qu’un Théâtre !   .

Perreux Château de Montigny Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 48 10 83  resa.agadop@gmail.com

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English : Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny

L’événement Festival Impromptus de Puisaye au Château de Montigny Charny Orée de Puisaye a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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