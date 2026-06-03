Festival indien Bolly Bazaar 2026 TEP Louis Braille Paris

Implantée depuis plus de 18 ans dans la capitale, Bolly Deewani promeut la culture indienne à travers l’expression corporelle et la danse.

À l’occasion du Bolly Bazaar, le public pourra découvrir un pan de cette culture à travers des chorégraphies de danse bollywood, ainsi que des danses traditionnelles, comme le Kuthu, une danse du sud de l’Inde, l’Odissi, danse classique et gracieuse, ou le Bhangra, une danse festive venue du Punjab (Nord de l’Inde).

Des initiations permettront aux visiteurs d’apprendre quelques pas de base et ainsi s’immerger dans la culture indienne le temps d’un après-midi.

Un concert de tabla et luth afghan par le duo Varta leur permettra également de vivre un moment musical authentique et dépaysant.

Enfin, le festival comporte une partie “marché”, accueillant des stands de vente de vêtements et bijoux traditionnels indiens, des créations d’artistes et d’artisans, un espace bien-être, un espace enfants (coloriage, jeux de société et maquillage enfant) et des spécialités culinaires indiennes à savourer sur place.

L’association Bolly Deewani accueillera les parisiennes et les parisiens lors de la 10ème édition de son festival indien, le Bolly Bazaar, le samedi 13 juin 2026, de 12h30 à 18h, au TEP Louis Braille, dans le 12ème arrondissement. À cette occasion, le public pourra découvrir un marché indien en continu, assister à des spectacles de danses indiennes et des concerts, s’initier aux différentes danses et découvrir les saveurs de la nourriture indienne.

Le samedi 13 juin 2026

de 12h30 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T15:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T12:30:00+02:00_2026-06-13T18:00:00+02:00

TEP Louis Braille 24 rue Louis Braille 75012 Paris

https://bollydeewani.fr/festivals/bolly-bazaar-2025-festival-indien/ https://www.facebook.com/bollydeewani/ https://www.facebook.com/bollydeewani/



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