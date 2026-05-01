Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 2 Place du village Lasalle

Lasalle

Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 2

Place du village Le village Lasalle Gard

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Séance jeune public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 00:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Projections de films à partir de 10h jusqu’à 22h30

Programme et grille horaire des projections téléchargeables

2ème soirée Concert du groupe Master, jazz et musique du monde

Buvette et restauration sur place

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Place du village Le village Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 4 66 60 17 99 contact@doc-cevennes.org

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English :

Film screenings from 10am to 10:30pm

Download program and schedule

2nd evening: Concert by the group Master, jazz and world music

Refreshments and catering on site

L’événement Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 2 Lasalle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes