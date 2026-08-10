UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Rochelle

Festival Invisibles -Invincibles Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

lundi 23 novembre 2026 · Espace Bernard Giraudeau · La Rochelle

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Lieu
Espace Bernard Giraudeau
Adresse
25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Festival Invisibles -Invincibles

Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-23

Créé en 2024 par Julia Douny-Guyot et Héloïse Martin, Le Festival vise à dénoncer les violences systémiques faites aux femmes, mutualiser les ressources artistiques locales et aller à la rencontre des publics éloignés. 2ème édition
  .

Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 68 91  invisiblesinvinciblesfestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Founded in 2024 by Julia Douny-Guyot and Hélose Martin, The Festival aims to denounce systemic violence against women, pool local artistic resources, and reach out to underserved audiences. 2nd edition

L’événement Festival Invisibles -Invincibles La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)