Festival Invisibles -Invincibles Espace Bernard Giraudeau La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Festival Invisibles -Invincibles

Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-23

Créé en 2024 par Julia Douny-Guyot et Héloïse Martin, Le Festival vise à dénoncer les violences systémiques faites aux femmes, mutualiser les ressources artistiques locales et aller à la rencontre des publics éloignés. 2ème édition

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Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 68 91 invisiblesinvinciblesfestival@gmail.com

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English :

Founded in 2024 by Julia Douny-Guyot and Hélose Martin, The Festival aims to denounce systemic violence against women, pool local artistic resources, and reach out to underserved audiences. 2nd edition

L’événement Festival Invisibles -Invincibles La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle