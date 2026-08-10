Festival Invisibles -Invincibles Espace Bernard Giraudeau La Rochelle
lundi 23 novembre 2026 · Espace Bernard Giraudeau · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Festival Invisibles -Invincibles
Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-23
Créé en 2024 par Julia Douny-Guyot et Héloïse Martin, Le Festival vise à dénoncer les violences systémiques faites aux femmes, mutualiser les ressources artistiques locales et aller à la rencontre des publics éloignés. 2ème édition
.
Espace Bernard Giraudeau 25 Av. du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 68 91 invisiblesinvinciblesfestival@gmail.com
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English :
Founded in 2024 by Julia Douny-Guyot and Hélose Martin, The Festival aims to denounce systemic violence against women, pool local artistic resources, and reach out to underserved audiences. 2nd edition
L’événement Festival Invisibles -Invincibles La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-10 par Nous La Rochelle
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