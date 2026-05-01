Festival Itinéraires Eglise Notre-Dame-de-Victoire Lorient

Lorient

Festival Itinéraires

Eglise Notre-Dame-de-Victoire 1 Rue de Turenne Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Ce concert propose d’explorer la musique du 20e siècle, quelques années avant la construction de l’église Saint-Louis la Messe modale de Jéhan Alain (1911-1940), le Veni Creator de Maurice Duruflé (1902-1984) ou des oeuvres de Gustav Holst (1874-1934).

Le dispositif musical original de ce programme réunit un choeur de voix de femmes, la Camerata Sainte Anne, un quatuor à cordes, une flûte traversière et un orgue.

Eglise Notre-Dame-de-Victoire, Lorient, 24 mai, 16h, libre participation aux frais .

Eglise Notre-Dame-de-Victoire 1 Rue de Turenne Lorient 56100 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival Itinéraires Lorient a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56