Festival Itinéraires Eglise Notre-Dame-de-Victoire Lorient
Festival Itinéraires Eglise Notre-Dame-de-Victoire Lorient dimanche 24 mai 2026.
Lorient
Festival Itinéraires
Eglise Notre-Dame-de-Victoire 1 Rue de Turenne Lorient Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Ce concert propose d’explorer la musique du 20e siècle, quelques années avant la construction de l’église Saint-Louis la Messe modale de Jéhan Alain (1911-1940), le Veni Creator de Maurice Duruflé (1902-1984) ou des oeuvres de Gustav Holst (1874-1934).
Le dispositif musical original de ce programme réunit un choeur de voix de femmes, la Camerata Sainte Anne, un quatuor à cordes, une flûte traversière et un orgue.
Eglise Notre-Dame-de-Victoire, Lorient, 24 mai, 16h, libre participation aux frais .
Eglise Notre-Dame-de-Victoire 1 Rue de Turenne Lorient 56100 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Itinéraires Lorient a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Conférence : Histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne, Auditorium de la Maison des Associations, Lorient 20 mai 2026
- Ciné-Rencontre – Film Documentaire « L’Odyssée Nordique : Reprendre la route », L’Embarcadère, Lorient 20 mai 2026
- FLORIAN LEX – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient 28 mai 2026
- Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient 5 juin 2026
- Les entreprises de Lorient recrutent Lorient Lorient 9 juin 2026