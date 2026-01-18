Festival Jazz in the city 26200 Montélimar
Festival Jazz in the city 26200 Montélimar vendredi 13 mars 2026.
Festival Jazz in the city
26200 1, place du Théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 27 – 27 – 65 EUR
Tarif réduit
par concert ou pass 3 jours adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-13
3 groupes Steeve Laffont Quartet, Washboard swing four + Eric Luter, Joyfully Gospel
.
26200 1, place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 80 22 86 64 montelimarcityjazz@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 bands Steeve Laffont Quartet, Washboard swing four + Eric Luter, Joyfully Gospel
L’événement Festival Jazz in the city Montélimar a été mis à jour le 2026-01-15 par Montélimar Tourisme Agglomération