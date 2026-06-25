FESTIVAL JEUNESSE BAMBOCHE Amiens

Amiens

FESTIVAL JEUNESSE BAMBOCHE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-07

Date(s) :

2026-12-01

Bambins + Festoche = Bamboche !

Pour les minots dès le berceau, pour les mômes ou les préados,

et pour celles et ceux qui au quotidien partagent leurs curiosités

et leur énergie voici la première édition de ce temps fort consacré

à l’enfance et à la jeunesse, qui prend un nom ancien de festins et

de marionnette pour célébrer l’audace, la création jeune public

et… la fête !

Avec

• Des représentations pour les bébés, et de la maternelle au collège,

en journée et une classe de mini-festivaliers, qui, toute la semaine,

fera l’école à la Maison !

• 7 spectacles du Centre Culturel Jacques Tati à la Maison du Théâtre

d’Amiens, du Safran au Trait d’Union, et de Pont-de-Metz à Camon ;

• Une curieuse exposition, du cirque, du théâtre, de la danse, du

cinéma, et même une boum et un grand opéra ;

• Et puis des rencontres intergénérationnelles, des gourmandises,

des ateliers, des discussions autour de la parentalité, lors d’un

week-end asso-festif dont on ne peut encore révéler tous

les secrets…

Et bien sûr on promet des super-héro(ïne)s, des fantômes, des fous

rires, Shakespeare et le Petit Poucet, des mains qui claquent, des

pieds mouillés, des yeux qui brillent, des ahhhh ! , des ooooh ! ,

des paillettes, du clavecin et de l’électro, du chocolat à Côté Jardin,

des adultes attendris et conquis, aussi…

Et des enfants grandis d’éblouissement.

Bamboche première vous attend !

ET SI TU DANSES MARION LÉVY, MARIETTE NAVARRO COMPAGNIE DIDASCALIE du 1er au 7/12

CENDRILLON PAULINE VIARDOT, DAVID LESCOT, BIANCA CHILLEMI 3 & 4/12

LE GRAND MÉCHANT FRISSON SANDRA CALDERAN PROJET.PDF du 4 au 6/12

BABY MACBETH AGNÈS LIMBOS COMPAGNIE GARE CENTRALE du 5 au 6/12

TURBO MINUS RADIO MINUS 5/12

FLAQUE (POURVU QU’IL PLEUVE !) SOLÈNE BOYRON, CHLOÉ SIMONEAU COMPAGNIE LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE 6 & 7/12

Bambins + Festoche = Bamboche !

Pour les minots dès le berceau, pour les mômes ou les préados,

et pour celles et ceux qui au quotidien partagent leurs curiosités

et leur énergie voici la première édition de ce temps fort consacré

à l’enfance et à la jeunesse, qui prend un nom ancien de festins et

de marionnette pour célébrer l’audace, la création jeune public

et… la fête !

Avec

• Des représentations pour les bébés, et de la maternelle au collège,

en journée et une classe de mini-festivaliers, qui, toute la semaine,

fera l’école à la Maison !

• 7 spectacles du Centre Culturel Jacques Tati à la Maison du Théâtre

d’Amiens, du Safran au Trait d’Union, et de Pont-de-Metz à Camon ;

• Une curieuse exposition, du cirque, du théâtre, de la danse, du

cinéma, et même une boum et un grand opéra ;

• Et puis des rencontres intergénérationnelles, des gourmandises,

des ateliers, des discussions autour de la parentalité, lors d’un

week-end asso-festif dont on ne peut encore révéler tous

les secrets…

Et bien sûr on promet des super-héro(ïne)s, des fantômes, des fous

rires, Shakespeare et le Petit Poucet, des mains qui claquent, des

pieds mouillés, des yeux qui brillent, des ahhhh ! , des ooooh ! ,

des paillettes, du clavecin et de l’électro, du chocolat à Côté Jardin,

des adultes attendris et conquis, aussi…

Et des enfants grandis d’éblouissement.

Bamboche première vous attend !

ET SI TU DANSES MARION LÉVY, MARIETTE NAVARRO COMPAGNIE DIDASCALIE du 1er au 7/12

CENDRILLON PAULINE VIARDOT, DAVID LESCOT, BIANCA CHILLEMI 3 & 4/12

LE GRAND MÉCHANT FRISSON SANDRA CALDERAN PROJET.PDF du 4 au 6/12

BABY MACBETH AGNÈS LIMBOS COMPAGNIE GARE CENTRALE du 5 au 6/12

TURBO MINUS RADIO MINUS 5/12

FLAQUE (POURVU QU’IL PLEUVE !) SOLÈNE BOYRON, CHLOÉ SIMONEAU COMPAGNIE LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE 6 & 7/12 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

Little ones + Festoche = A Blast!

For the little ones from the cradle on, for the kids and teens,

and for everyone who shares their curiosity

and energy every day: here is the first edition of this special event dedicated

to children and youth, which takes its name from ancient feasts and

puppet shows to celebrate boldness, creative works for young audiences,

and… the party!

Featuring:

? Performances for toddlers, and for children from preschool through middle school,

during the day—and a class of mini-festival-goers who, all week long,

will be attending school at the Maison!

? 7 shows from the Jacques Tati Cultural Center at the Maison du Théâtre

in Amiens, from Safran to Trait d’Union, and from Pont-de-Metz to Camon;

? A fascinating exhibition, circus, theater, dance,

film, and even a dance party and a grand opera;

? Plus intergenerational gatherings, culinary delights,

workshops, and discussions on parenting, all part of a

festive community weekend whose secrets we can’t yet

reveal in full?

Well, we do promise: superheroes, ghosts, fits of

laughter, Shakespeare and Tom Thumb, clapping hands,

wet feet, sparkling eyes, “Ahhhh!” %BB, “ooooh!” %BB,

glitter, harpsichord and electronic music, chocolate at Côté Jardin,

adults who are touched and won over, too?

And children who’ve grown up in awe.

Bamboche Première awaits you!

ET SI TU DANSES MARION LÉVY, MARIETTE NAVARRO COMPAGNIE DIDASCALIE: December 1–7

CINDERELLA PAULINE VIARDOT, DAVID LESCOT, BIANCA CHILLEMI: December 3 & 4

THE GREAT WICKED THRILL SANDRA CALDERAN PROJET.PDF: December 4–6

BABY MACBETH AGN%C8S LIMBOS COMPAGNIE GARE CENTRALE: December 5–6

TURBO MINUS RADIO MINUS: December 5

FLAQUE (HOPE IT RAINS!) SOLÈNE BOYRON, CHLOÉ SIMONEAU COMPAGNIE LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE: December 6 & 7

L’événement FESTIVAL JEUNESSE BAMBOCHE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS