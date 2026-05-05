Montélimar

Festival jeunesse

Jardin public Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le festival jeunesse revient au jardin public avec un éventail d’animations dédiées aux 12-25 ans et aux familles !

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Jardin public Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 26 62 service.jeunesse@montelimar.fr

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English :

The youth festival returns to the public garden with a range of activities for 12-25 year-olds and families!

L’événement Festival jeunesse Montélimar a été mis à jour le 2026-05-05 par Montélimar Tourisme Agglomération