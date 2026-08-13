Informations pratiques

Mende

FESTIVAL JOUER C’EST L’ESSENTIEL MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Dans le cadre du festival Jouer c’est essentiel , le musée vous propose une chasse au trésor dans ses expositions de 14h00 à 18h00 !

Chasse au trésor Marin d’eau douce

Dans le cadre du festival Jouer c’est essentiel , le musée vous propose une chasse au trésor dans ses expositions de 14h00 à 18h00 !

En autonomie gratuit .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 16 29

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English :

As part of the %AB Playing Is Essential %BB festival, the museum is hosting a treasure hunt in its exhibits from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.!

L’événement FESTIVAL JOUER C’EST L’ESSENTIEL MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende