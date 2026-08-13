FESTIVAL JOUER C’EST L’ESSENTIEL MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
samedi 28 novembre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
FESTIVAL JOUER C’EST L’ESSENTIEL MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Dans le cadre du festival Jouer c’est essentiel , le musée vous propose une chasse au trésor dans ses expositions de 14h00 à 18h00 !
Chasse au trésor Marin d’eau douce
Dans le cadre du festival Jouer c’est essentiel , le musée vous propose une chasse au trésor dans ses expositions de 14h00 à 18h00 !
En autonomie gratuit .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 48 16 29
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English :
As part of the %AB Playing Is Essential %BB festival, the museum is hosting a treasure hunt in its exhibits from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.!
L’événement FESTIVAL JOUER C’EST L’ESSENTIEL MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-13 par 48-OT Mende
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