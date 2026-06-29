Festival Jours [et nuits] de cirque(s) CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Festival Jours [et nuits] de cirque(s)

Du 19/09 au 27/09/2026 tous les jours. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

Le festival revient du 19 au 27 septembre, affirmant plus que jamais une conviction le cirque est un art populaire, et il doit le rester ! 9 jours de spectacles vivants, qui osent, qui partagent, qui cherchent la rencontre.

Pour cette édition, une ligne se dessine celle du lien. Le lien entre les corps en mouvement, entre les artistes et un public qui ne se connaît pas et pourtant se reconnaît, entre les générations, entre les gestes hérités et ceux qu’il reste à inventer. Un festival qui parle de famille, de transmission, de parentalité, de rôles que l’on reçoit et que l’on transforme. Sous les chapiteaux, dans le Magic Mirrors ou au plus près des artistes, les corps racontent ce que les mots ne disent pas toujours. Un cirque viscéral, poétique et indocile, qui relie autant qu’il bouscule.



Cinq rendez-vous à ne pas manquer

● Hourvari les 24, 25 et 26

● Peau d’âme les 26 et 27

● Biographies les 26 et 27

● Cabaret du CIAM du 24 au 27

● Le p’tit Cabaret les 26 et 27. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 route de Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The festival returns from September 19 to 27, reaffirming more than ever its belief that the circus is a popular art form—and it must remain so! Nine days of live performances that take risks, share experiences, and seek to bring people together.

L’événement Festival Jours [et nuits] de cirque(s) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence