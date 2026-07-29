Festival La fête de la science Museum Aquarium Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Festival La fête de la science Museum Aquarium

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Familles À partir de 7 ans Animaux bizarres et autres curiosités ! en lien avec l’exposition Moches ! 2 La fête de la Science au Muséum-Aquarium de Nancy permet en écho à l’exposition Moches ! 2 d’explorer les espèces, leurs écosystèmes et comment leur physionomie parfois un peu bizarre, voir totalement étrange, est finalement si bien adaptée à leur environnement. Le week-end, les ateliers proposés par les équipes de médiation des musées scientifiques sont complétés par des ateliers d’intervenants extérieurs sur la domestication animale et par des ateliers d’étudiant.e.s, doctorant.e.s, en Science de la vie de l’Université de Lorraine en lien avec les thématiques de l’exposition. Les ateliers et démonstrations sont accessibles principalement à un public famille avec des enfants à partir de 6 ans. Une proposition artistique complète cette programmation avec les ateliers d’expressions corporelles et théâtrales de la compagnie ZigZag crées à partir de l’ouvrage Rat et les animaux moches de Sibylline et Jérôme D’Aviau. Le public du Muséum-Aquarium étant large, cela permet à toutes et tous de pouvoir profiter de cet évènement.Tout public

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Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

Families %C0 Ages 7 and up%A0Weird Animals and Other Curiosities! In conjunction with the exhibition %AB Ugly! 2 %BBThe Science Festival at the Nancy Museum-Aquarium echoes %E0 the “Ugly!” exhibition 2, exploring species, their ecosystems, and how their sometimes slightly bizarre—or even totally strange—appearance is ultimately so well adapted to their environment. %A0On the weekend, the workshops offered by the science museum’s outreach teams are complemented by workshops led by external speakerson animal domestication, as well as workshops led by undergraduate and graduate students in the Life Sciences at the University of Lorraine, all related to the exhibition’s themes.%A0The workshops and demonstrations are primarily intended for families with children ages 6 and up. An artistic program complements this lineup with movement and theater workshops led by the ZigZag theater company, inspired by the book *Rat and the Ugly Animals* by Sibylline and Jérôme D’Aviau. Since the Museum-Aquarium attracts a wide range of visitors, this allows everyone to enjoy this event.

L’événement Festival La fête de la science Museum Aquarium Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY