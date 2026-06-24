Festival La Rochelle Jazz Festival Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. La Rochelle

mercredi 7 octobre 2026 · Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Festival La Rochelle Jazz Festival

Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. 4, rue St Jean du Pérot 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-11 21:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Le festival se déroule sur 5 jours du 7 au 11 octobre à La Sirène et La Coursive

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Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. 4, rue St Jean du Pérot 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine larochellejazzfestival@sfr.fr

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English :

The festival runs for 5 days, from October 7 to 11, at La Sirène and La Coursive

L’événement Festival La Rochelle Jazz Festival La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle