Festival La Rochelle Jazz Festival Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. La Rochelle
mercredi 7 octobre 2026 · Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Festival La Rochelle Jazz Festival
Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. 4, rue St Jean du Pérot 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 15:00:00
fin : 2026-10-11 21:30:00
Date(s) :
2026-10-07
Le festival se déroule sur 5 jours du 7 au 11 octobre à La Sirène et La Coursive
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Boulevard Emile Delmas, 17000 La Rochelle. 4, rue St Jean du Pérot 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine larochellejazzfestival@sfr.fr
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English :
The festival runs for 5 days, from October 7 to 11, at La Sirène and La Coursive
L’événement Festival La Rochelle Jazz Festival La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Nous La Rochelle
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