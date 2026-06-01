Martel

Festival L’ANTIDOTE #3 soirée lancement du festival

Sous la halle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le festival L'ANTIDOTE s'invite dans plusieurs villages Lotois pour vous faire découvrir les œuvres de nombreux artistes: peintures, sculptures et autres installations n'attendent que vous pour être observées !

Le festival L'ANTIDOTE s'invite dans plusieurs villages Lotois pour vous faire découvrir les œuvres de nombreux artistes: peintures, sculptures et autres installations n'attendent que vous pour être observées !

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Sous la halle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 50 27 80 90

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English :

The L'ANTIDOTE festival takes place in several villages in the Lot region and invites you to discover the works of numerous artists: paintings, sculptures and other installations are just waiting for you to take a look!

The L'ANTIDOTE festival takes place in several villages in the Lot region and invites you to take a look at the works of numerous artists: paintings, sculptures and other installations are just waiting for you to take a look!

L’événement Festival L’ANTIDOTE #3 soirée lancement du festival Martel a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne