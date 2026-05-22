Pertuis

Festival Latino

Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026. Pace Mirabeau Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Festival Latino le 26 et 27 juin.

Venez vibrez aux sons latinos!



Le centre-ville de Pertuis résonnera de nouveau aux sons du Festival Latino Sabor de Cuba.



Les amateurs de musiques et danses latines et tous ceux qui veulent passer un bon moment apprécieront ce festival qui, au fil des années, attire de plus en plus de monde.

Venez vibrer au cœur du Pertuis festif et enfin nous retrouver !



Au programme

DJ’s, concerts, animations, .

Pace Mirabeau Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 09 59 07

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English :

Latino Festival on June 26 and 27.

L’événement Festival Latino Pertuis a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Pertuis