Festival Latitudes Contemporaines, Gare Saint Sauveur, Lille

Festival Latitudes Contemporaines 5 – 7 juin Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit et ouvert à toustes ! Certains événements sont sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T21:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:30:00+02:00

6 juin | 19h30

Salle de Cinéma

3 SAISONS ET 1 CORPS

Mohammed Al Qudwa

Que transmettre lorsque l’on a tout perdu ? Lorsqu’on a dû partir précipitamment, sans bagage ?

Mohammed Al Qudwa est artiste, poète, champion de karaté et étudiant ingénieur. À 22 ans, il a déjà vécu cinq guerres à Gaza. La première fois, il avait 5 ans. 3 saisons et 1 corps, sa première pièce, raconte une enfance qui connait déjà le bruit des bombes, et un parcours de jeune adulte forcé de tout laisser derrière lui. Seul en scène, il fait résonner les voix d’autres qui, comme lui, ont connu l’enfer du couloir « humanitaire » d’évacuation forcée en novembre 2023. Mêlant théâtre, danse et karaté, il met les mots sur l’indicible, et raconte la manière dont l’horreur de la guerre l’a changé – lui, et beaucoup d’autres. Un récit en « monodrame » de la destruction d’un territoire et de son histoire, qui interroge la possibilité d’espoir pour l’avenir.

— Gratuit, sur réservation

5 et 6 juin | 21h > 00h30

Halle A

CARTE BLANCHE AU CABARET LA VELU.E

Velu.e, c’est tout en un : afterwork, show cabaret, concerts, clubbing… un rendez-vous humain pour toustes, une expérience à la fois forte artistiquement et douce pour le cœur !

Pour la première fois à Lille, le collectif invite des artistes de la nuit et d’horizons multiples, pour une soirée de DJ sets le vendredi et une expérience de cabaret viscérale et détonante le samedi soir.

Le line up : Vikken, Lokistarfish, Fabisounours, Mona Ladoll, Üghett, Edouard LKH, Stargirl, Mouskoutchou, Elysée Moon, Mme Tiffs.

Le programme : dark disco, freakshows burlesques, tombolas, drag shows, et plus encore… un show électrique, des stands surprise et de quoi finir sur une soirée dansante et caliente avec des DJ sets hauts en couleur !

— Entrée libre

7 juin | 16h30 > 19h30

Esplanade

ROLLER DISCO + DJ SET

Dimanche après-midi, on se retrouve pour le rendez-vous annuel de la roller party à la Gare Saint Sauveur : une expérience familiale et ouverte à toustes, animée par le collectif Comme sur des Roulettes , avec La Velu·e aux platines !

— Entrée libre

Une initiation au roller sera proposée par Comme sur des roulettes avant la roller party — Gratuit, sur réservation sur www.commesurdesroulettes.fr

7 juin | 11h > 19h

JOURNÉE CINÉMA AVEC LILLE CINÉPHILE

En lien avec la pièce Afghanes : une vitalité désespérée, Latitudes Contemporaines s’associe à Lille Cinéphile pour proposer une projection du film Kamay, de Ilyas Yourish et Shahrokh Bikaran au cinéma de la Gare Saint Sauveur. D’autres films seront projetés dans la journée.

Au programme :

→ 11h | Le Magicien d’Oz, de Victor Fleming

→ 15h | Tournée, de Mathieu Amalric

→ 17h | KAMAY, de Ilyas Yourish et Shahrokh Bikaran. La projection sera suivie d’un échange avec Ilyas Yourish.

— Entrée libre

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/ »}] [{« link »: « http://www.commesurdesroulettes.fr »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Latitudes Contemporaines investit la Gare Saint Sauveur pour un week-end d’ouverture flamboyant ! Un spectacle, deux soirées de fêtes et cabaret, et un dimanche entre cinéma et roller party.

© Julien Benhamou, Gulliver Theis, Sacha Blanpain, Susy Lagrange, Florian Salabert, Bichard Queer Paris, Jean Ranobrac