Festival Le’haim 2e édition Cultures juives méditerranéennes Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Festival Le’haim 2e édition Cultures juives méditerranéennes

Jeudi 4 juin 2026 de 19h30 à 23h30.

Soirée diner cabaret.

Dimanche 7 juin 2026 de 11h à 21h30.

Journée familiale + concert de cloture. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:30:00

fin : 2026-06-04 23:30:00

Date(s) :

2026-06-04 2026-06-07

Le’haim Festival des cultures juives méditerranéennes dîner cabaret, humour, gastronomie, concerts, ateliers et conférences. Une programmation festive et ouverte à tous au cœur d’Aix-en-Provence, pour découvrir, échanger et célébrer le vivre-ensembleAdultes

Dans les magnifiques jardins du Pavillon de Vendôme, LEHAÏM vous invite à un voyage vibrant au cœur des cultures juives méditerranéennes. Trois temps forts pour explorer, goûter, écouter et partager, dans une atmosphère festive et chaleureuse, où les cultures se rencontrent et se racontent en célébrant le vivre ensemble… en célébrant, la joie, la culture la vie (LEHAIM = à la vie)



Le 4 juin, Dîner cabaret oriental.

Une soirée immersive, sensorielle et joyeuse, entre gastronomie, musique et humour, pour lancer le festival comme un véritable voyage une véritable traversée méditerranéenne entre Alger, Istanbul, Tunis ou Salonique

• Dîner généreux signé par le restaurant aixois Tita (K), entre saveurs sépharades, levantines et maghrébines

• Musique live et ambiance cabaret avec le spectacle L’OrienBal avec TransMosaïk

• Stand-up avec Rosa Bursztein et Salima Passion



Le 7 juin

De 11h à 18h, Journée familiale (entrée libre).

Flânez librement entre ateliers artistiques, conférences et expériences Une journée à vivre à son rythme, entre découvertes culturelles, expériences sensorielles et moments de partage

• Animations enfants, contes, jeux, maquillage,..

• Initiation au ladino, percussions, danse orientale, pâtisseries traditionnelles

• Ateliers créatifs calligraphie, mosaïque, tarot, henné…

• Conférences et rencontres (Benjamin Stora, Cléo Cohen…)

• Exposition immersive et tente de la mémoire récits, archives et témoignages

• Espaces conviviaux librairie, coin épices, cérémonie du thé, jeux méditerranéens



A 19h, Concert de clôture (entrée libre)

Un final vibrant et poétique pour célébrer la diversité des cultures et le plaisir d’être ensemble

• Première partie un voyage émouvant dans les chants ladino

• Seconde partie JazzPora, entre jazz et influences méditerranéennes

Une soirée à ciel ouvert dans les jardins .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 69 12 97 85 maison.armand.lunel@gmail.com

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English :

Le’haim: Festival of Mediterranean Jewish cultures: cabaret dinner, comedy, gastronomy, concerts, workshops and conferences. A festive program open to all in the heart of Aix-en-Provence, to discover, exchange and celebrate living together

L’événement Festival Le’haim 2e édition Cultures juives méditerranéennes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence