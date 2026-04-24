Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FESTIVAL LES AUTHENTIKS THEATRE ANTIQUE Vienne

FESTIVAL LES AUTHENTIKS THEATRE ANTIQUE Vienne

FESTIVAL LES AUTHENTIKS THEATRE ANTIQUE Vienne jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : THEATRE ANTIQUE

Adresse : RUE DU CIRQUE

Ville : 38200 Vienne

Département : 38

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 19:00

FESTIVAL LES AUTHENTIKS Début : 2026-07-23 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38

À voir aussi à Vienne (38)