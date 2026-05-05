Festival Les haut-parleurs Château de Pontivy Pontivy
Festival Les haut-parleurs Château de Pontivy Pontivy mardi 7 juillet 2026.
Pontivy
Festival Les haut-parleurs
Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-07
Les Haut-parleurs, 6e édition reviennent dans la cour du château.
Pontivyens ou vacanciers, petits et grands, venez écouter les histoires pas comme les autres de nos conteuses, comédien.n.e.s, raconteurs d’histoires.
Au programme une balade contée en compagnie de Vassili Ollivro, un solo clownesque de Anne Tifine, un récit fantaisiste de Dominique Bussonnais, et un spectacle fou et décalé de Monsieur Mouche.
Spectacles gratuits dans la cour du château.
Pensez à réserver !
Gratuit .
Château de Pontivy 63 Rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
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English :
L’événement Festival Les haut-parleurs Pontivy a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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