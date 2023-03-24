Festival les Instants Baroques du Lot Magiciennes Baroques par Lucie Richardot et Jean-Luc Ho Saint-Céré

Festival les Instants Baroques du Lot Magiciennes Baroques par Lucie Richardot et Jean-Luc Ho

Qu’on les nomme magiciennes, sorcières, ou plus joliment enchanteresses, qu’elles soient belles ou laides, jeunes ou vieilles, implacablement cruelles ou charitables, elles n’ont cessé d’inspirer les plus beaux vers, les plus belles stances, pourvu qu’elles soient ambiguës et mystérieuses…

Véritables muses des compositeurs baroques, de nombreux opéras se sont basés sur leur légende, développant des couleurs musicales expressives mêlant extase et ivresse des sentiments. La mezzo-soprano Lucile Richardot, au timbre troublant et généreux est accompagnée du talentueux Jean-Luc Ho, incarnant la génération montante du clavecin français. Sylvie Giroux

La mezzo-soprano Lucile Richardot et le claveciniste Jean-Luc Ho ont pris le relais, avec un récital ahurissant de beauté, d’incarnation, de jubilation autour de quelques grands airs de l’opéra baroque, saisis dans leur toute puissance expressive et dramaturgique. Chaque mot, chaque phrase musicale habités, sculptés, joués dans une adresse au public qu’on trouve habituellement dans les cabarets les plus audacieux. Subjugué par la perfection musicale et dramaturgique de ce duo qui a renversé l’auditoire. (Mickael Dian, 24 mars 2023)

Whether we call them magicians, witches, or more prettily enchantresses, whether they are beautiful or ugly, young or old, implacably cruel or charitable, they have never ceased to inspire the most beautiful verses, the most beautiful stanzas, as long as?

The true muses of Baroque composers, many operas have been based on their legends, developing expressive musical colors blending ecstasy and the intoxication of feelings

