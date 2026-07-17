Informations pratiques

Quiberon

Festival Les Musicales de Quiberon

Palais des Congrès Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

En 2026, la 12ᵉ édition des Musicales de Quiberon sera dédiée aux compositeurs français.

​L’événement s’ouvrira dans un écrin d’exception le Palais des Congrès Louison Bobet, fraîchement rénové et enfin prêt à accueillir ces instants privilégiés.

Pour l’occasion, Pascal Gallois, directeur artistique du festival et figure emblématique de la musique contemporaine, mettra à l’honneur Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Fauré, Chausson, Dusapin et bien d’autres trésors du répertoire français.

Nos fidèles Julien Szulman au violon et Dimitri Vassilakis au piano seront bien au programme.

Invités remarquables de cette édition le Conservatoire Benedetto Marcello de Venise, l’Ensemble Terra Incognita. et le retour très attendu de l’Orchestre à cordes des Musicales de Quiberon.

Depuis sa création en 2015, le festival s’attache à tisser des ponts subtils entre tradition classique et création contemporaine. Du 25 au 27 septembre, au Palais des Congrès Louison Bobet, ce rendez-vous unique offrira une expérience musicale immersive, fidèle à l’esprit d’innovation et de partage qui anime les Musicales depuis leurs tout premiers accords. .

Palais des Congrès Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 07 35 56 56

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English :

L’événement Festival Les Musicales de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par CRT Bretagne_