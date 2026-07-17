Festival Les Musicales de Quiberon Quiberon
vendredi 25 septembre 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Festival Les Musicales de Quiberon
Palais des Congrès Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
En 2026, la 12ᵉ édition des Musicales de Quiberon sera dédiée aux compositeurs français.
L’événement s’ouvrira dans un écrin d’exception le Palais des Congrès Louison Bobet, fraîchement rénové et enfin prêt à accueillir ces instants privilégiés.
Pour l’occasion, Pascal Gallois, directeur artistique du festival et figure emblématique de la musique contemporaine, mettra à l’honneur Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Fauré, Chausson, Dusapin et bien d’autres trésors du répertoire français.
Nos fidèles Julien Szulman au violon et Dimitri Vassilakis au piano seront bien au programme.
Invités remarquables de cette édition le Conservatoire Benedetto Marcello de Venise, l’Ensemble Terra Incognita. et le retour très attendu de l’Orchestre à cordes des Musicales de Quiberon.
Depuis sa création en 2015, le festival s’attache à tisser des ponts subtils entre tradition classique et création contemporaine. Du 25 au 27 septembre, au Palais des Congrès Louison Bobet, ce rendez-vous unique offrira une expérience musicale immersive, fidèle à l’esprit d’innovation et de partage qui anime les Musicales depuis leurs tout premiers accords. .
Palais des Congrès Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 07 35 56 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Les Musicales de Quiberon Quiberon a été mis à jour le 2026-07-17 par CRT Bretagne_
À voir aussi à Quiberon (Morbihan)
- Fest Noz du village de Kermorvan Place d’Armor Quiberon 22 juillet 2026
- La Côte Sauvage un paysage et une biodiversité à couper le souffle Quiberon 24 juillet 2026
- Les Défis Quiberonnais 2026 Quiberon 25 juillet 2026
- Musique classique à Quiberon Église Notre-Dame-De-Locmaria Quiberon 26 juillet 2026
- Brunch aux saveurs Japonaises Sofitel Quiberon Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa Quiberon 26 juillet 2026