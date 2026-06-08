Luxeuil-les-Bains

Festival Les Pluralies Calogero

Au cloître Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Chanson française

Accompagné par Cyrille Nobilet et Jan Pham Huu Tri, multi-instrumentistes.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, Calogéro revient sur scène dans des lieux plus intimistes comme le cloitre de l’Abbaye de Luxeuil-les-Bains pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Ouverture des portes 19h avec Restauration et boissons sur site

Tarifs Tarif Debout 45.00€

Tarif famille debout 2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans 180.00€

Programme disponible sur https://pluralies.net/ .

Au cloître Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32

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English : Festival Les Pluralies Calogero

L’événement Festival Les Pluralies Calogero Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD