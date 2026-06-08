Luxeuil-les-Bains

Festival Les Pluralies Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne

Au cloître Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:30:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Chanson française

Ce concert résulte d’un face-à-face inévitable survenu entre deux guitaristes aussi fous l’un que l’autre et leurs deux guitares devenues folles l’une de l’autre. La compatibilité et la complémentarité entre Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne sont flagrantes. Impatientes de s’étreindre, leurs fidèles guitares n’ont pas eu le temps de réagir et sont entrées en collision. L’impact fût d’une rare et douce violence, créant des étincelles, des explosions… de vrais feux d’artifices d’émotion!

Le spectacle contient des chansons coups de poing, signées Lynda Lemay, paroles et musique (des anciennes et des nouvelles!), qui scintillent dans leur écrin de cordes entremêlées.

Jean-Félix Lalanne, célèbre guitariste virtuose, fait briller comme jamais l’autrice-compositrice-interprète de renommée internationale, et vice-versa.

Tarifs

Plein Tarif 25€

Tarif Famille (2 adultes et 3 enfants de moins de 16 ans) 100€.

Programme disponible sur https://pluralies.net/ .

Au cloître Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 93 55 32

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English : Festival Les Pluralies Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne

L’événement Festival Les Pluralies Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD