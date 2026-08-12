Festival | Les P’tites tommettes Creil
mercredi 7 avril 2027 · Creil
Informations pratiques
Creil
Festival | Les P’tites tommettes
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-07
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-07
Festival de la petite enfance, du 7 au 21 avril 2027. Bienvenue dans le monde enchanté du festival Les p’tites tommettes, où se rencontrent rêves, magie et tendres surprises pour cette 6ème édition. Programme et billetterie sur www.faiencerie-creil.fr
Festival de la petite enfance, du 7 au 21 avril 2027.
Bienvenue dans le monde enchanté du festival Les p’tites tommettes, où se rencontrent rêves, magie et tendres surprises pour cette 6ème édition.
Tout au long de cette aventure pleine d’émerveillement, spectacle, cinéma, et ateliers artistiques se partagent en famille ou entre parents. Autant d’instants complices pour s’éveiller et s’amuser.
Programme et billetterie sur www.faiencerie-creil.fr
Renseignements au 03 44 24 01 01 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
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English :
Early Childhood Festival, April 7–21, 2027. Welcome to the enchanting world of the Les p’tites tommettes festival, where dreams, magic, and delightful surprises come together for this 6th edition. For the program and ticket information, visit www.faiencerie-creil.fr
L’événement Festival | Les P’tites tommettes Creil a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
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