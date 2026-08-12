Informations pratiques

Creil

Festival | Les P’tites tommettes

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-07

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-07

Festi­val de la petite enfance, du 7 au 21 avril 2027. Bienvenue dans le monde enchanté du festival Les p’tites tommettes, où se rencontrent rêves, magie et tendres surprises pour cette 6ème édition. Programme et billetterie sur www.faiencerie-creil.fr

Festi­val de la petite enfance, du 7 au 21 avril 2027.

Bienvenue dans le monde enchanté du festival Les p’tites tommettes, où se rencontrent rêves, magie et tendres surprises pour cette 6ème édition.

Tout au long de cette aventure pleine d’émerveillement, spectacle, cinéma, et ateliers artistiques se partagent en famille ou entre parents. Autant d’instants complices pour s’éveiller et s’amuser.

Programme et billetterie sur www.faiencerie-creil.fr

Renseignements au 03 44 24 01 01 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

Early Childhood Festival, April 7–21, 2027. Welcome to the enchanting world of the Les p’tites tommettes festival, where dreams, magic, and delightful surprises come together for this 6th edition. For the program and ticket information, visit www.faiencerie-creil.fr

L’événement Festival | Les P’tites tommettes Creil a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Creil Sud Oise