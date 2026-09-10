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Festival Loop | Street Photography Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

samedi 19 septembre 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris

Festival Loop | Street Photography Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Centre Paris Anim’ Mado Robin
Adresse
84 rue Mstislav Rostropovitch
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription à l'accueil du Centre<br></p>

Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission, le festival met à l’honneur la street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux photographes souhaitant approfondir leur pratique de l’image dans tout espace public.

A partir du 19 septembre : « Everyday life » par le Collectif Shift
Samedi 19 septembre à 10h : marathon photo (inscription auprès du Collectif Loop)
Dimanche 20 septembre : restitution du marathon photo
Samedi 3 octobre à 15h : vernissage de l’exposition et conférence.

Tout public.

Gratuit en accès libre.

Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission, le festival met à l’honneur la street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux photographes souhaitant approfondir leur pratique de l’image dans tout espace public.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 10h00 à 18h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch  75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin


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