Festival Loop | Street Photography Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission, le festival met à l’honneur la street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux photographes souhaitant approfondir leur pratique de l’image dans tout espace public.

A partir du 19 septembre : « Everyday life » par le Collectif Shift

Samedi 19 septembre à 10h : marathon photo (inscription auprès du Collectif Loop)

Dimanche 20 septembre : restitution du marathon photo

Samedi 3 octobre à 15h : vernissage de l’exposition et conférence.

Tout public.

Gratuit en accès libre.



Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission, le festival met à l’honneur la street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux photographes souhaitant approfondir leur pratique de l’image dans tout espace public.

Le dimanche 11 octobre 2026

de 10h00 à 18h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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