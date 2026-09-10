Festival Loop | Street Photography Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
samedi 19 septembre 2026 · Centre Paris Anim’ Mado Robin · Paris
Informations pratiques
Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission, le festival met à l’honneur la street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux photographes souhaitant approfondir leur pratique de l’image dans tout espace public.
A partir du 19 septembre : « Everyday life » par le Collectif Shift
Samedi 19 septembre à 10h : marathon photo (inscription auprès du Collectif Loop)
Dimanche 20 septembre : restitution du marathon photo
Samedi 3 octobre à 15h : vernissage de l’exposition et conférence.
Tout public.
Gratuit en accès libre.
Pensé comme un espace de découverte, d’échange et de transmission, le festival met à l’honneur la street photography sous toutes ses formes : documentaire, humaniste, artistique. Il s’adresse aussi bien aux amateurs curieux qu’aux photographes souhaitant approfondir leur pratique de l’image dans tout espace public.
Le dimanche 11 octobre 2026
de 10h00 à 18h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit
Inscription à l’accueil du Centre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00;2026-10-11T10:00:00+02:00_2026-10-11T18:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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