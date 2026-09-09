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Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

samedi 12 septembre 2026 · Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac
Adresse
16 avenue Georges Clémenceau
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12 Tarif réduit 7 à 12 ans, prévente

Valence

Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit
7 à 12 ans, prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12

C’est parti pour la 9ème Édition du Festival MANGALAXY, GAMES & Sciences-Fictions ^__^
Le Festival revient sur l’ensemble du Palais des Congrès et des Expositions de VALENCE les 12 et 13 septembre prochain !
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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   festivalmangalaxy@yahoo.fr

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English :

Let’s kick off the 9th edition of the MANGALAXY, GAMES & Science Fiction Festival ^__^
The Festival is returning to the entire VALENCE Convention and Exhibition Center on September 12 and 13!

L’événement Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026 Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme

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