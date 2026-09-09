Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence

samedi 12 septembre 2026 · Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac · Valence

Informations pratiques

Valence

Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026

Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

7 à 12 ans, prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

C’est parti pour la 9ème Édition du Festival MANGALAXY, GAMES & Sciences-Fictions ^__^

Le Festival revient sur l’ensemble du Palais des Congrès et des Expositions de VALENCE les 12 et 13 septembre prochain !

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Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clémenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivalmangalaxy@yahoo.fr

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English :

Let’s kick off the 9th edition of the MANGALAXY, GAMES & Science Fiction Festival ^__^

The Festival is returning to the entire VALENCE Convention and Exhibition Center on September 12 and 13!

L’événement Festival Mangalaxy, Games & Sciences-fictions 2026 Valence a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme