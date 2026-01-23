Festival Méli’môme / Cosimo Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Festival Méli’môme / Cosimo

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 19:00:00

fin : 2027-04-09 20:00:00

Date(s) :

2027-04-09

Tout public

Cosimo

D’après Le Baron perché d’Italo Calvino

Mise en scène Jean-Yves Ruf

· Festival Méli’môme · En partenariat avec Nova Villa

Traversé par des élans d’amitié, de jalousie et de passion, un trio raconte l’histoire d’un jeune garçon ayant fait le choix d’une vie en pleine nature, d’une vie entière parmi les cimes, suspendu au-dessus du monde.

À douze ans, Cosimo s’est disputé avec son père avant de se réfugier entre les branches d’un arbre du jardin. Depuis, l’enfant y est resté, bien décidé à y créer sa République. Il garde un lien avec Viola, sa voisine jusqu’au-boutiste, ainsi qu’avec Biagio, son frère, contant les exploits de cet aventurier philosophe. En s’inspirant librement du roman Le Baron perché d’Italo Calvino, Jean-Yves Ruf crée sur scène une forêt de tissus dans les hauteurs desquelles une circassienne donne corps et mouvements aux idéaux de Cosimo, jeune personnage en quête d’une société idéale et prêt à réinventer le monde. Entre liberté, intelligence collective et visions écologiques, Cosimo transporte le public dans une clairière faite d’aventures et d’utopies politiques.

Parole de l’équipe artistique

À partir du roman d’Italo Calvino, l’équipe explore par improvisations les lignes de force du récit pour faire naître une écriture scénique poétique et directe. Cosimo, Viola et Biagio deviennent le cœur d’une histoire d’amitié, de liberté et de choix de vie.

L’équipe artistique

Date vendredi 09 avril 19h

Lieu Comédie (Petite salle)

Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public dès 7 ans

Durée 1h .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Festival Méli’môme / Cosimo

L’événement Festival Méli’môme / Cosimo Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne