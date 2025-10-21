FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE REIMS ARENA Reims

FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE

REIMS ARENA 24 Boulevard Jules César Reims Marne

Tarif : 48 – 48 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Tout public

Le Festival Mondial de la Magie revient à la Reims Arena !

Après une première édition couronnée de succès, Le Festival Mondial de la Magie revient à la Reims Arena le vendredi 8 janvier 2027 à 20h avec un tout nouveau spectacle… et un programme 100 % inédit !

Considéré comme le plus grand show de magie d’Europe, ce nouveau volet a déjà séduit plus de 100 000 spectateurs en France. Cette nouvelle édition promet d’être encore plus spectaculaire, avec des numéros jamais vus en Europe et une sélection d’artistes internationaux parmi les plus grands magiciens du monde.

Un voyage extraordinaire au cœur de l’illusion

Pendant près de deux heures sans entracte, laissez-vous émerveiller par un enchaînement de performances éblouissantes Grandes illusions ; magie comique ; mentalisme ; magie digitale ; manipulation de cartes ; prestidigitation ; magie lumineuse…

Tous les styles de l’art illusionniste seront représentés, dans un seul et même spectacle conçu pour transformer une simple soirée en un moment inoubliable.

Tous les artistes ont été primés dans les plus prestigieux festivals de magie au monde et se sont illustrés dans les plus grandes émissions internationales. .

