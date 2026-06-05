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Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 19 août 2026.

Lieu : Place Attane

Adresse : Collégiale du Moustier

Ville : 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Un Duo qui mêle le timbre chaleureux de la clarinette et la sensibilité de la guitare pour nous offrir une musique riche d’émotions et de poésie. Ce récital nous emmènera dans un voyage aux couleurs latinas , de l’Argentine au Brésil, de l’Espagne à la Colombie. Au répertoire, nous croiserons l’incontournable Piazzolla, mais aussi Manuel de Falla ou encore Villa-Lobos et sa magnifique Bachiana Brasiliera N°5, et d’autres compositeurs moins familiers.   .

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix

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