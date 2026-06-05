Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche
Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche mercredi 19 août 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma
Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Un Duo qui mêle le timbre chaleureux de la clarinette et la sensibilité de la guitare pour nous offrir une musique riche d’émotions et de poésie. Ce récital nous emmènera dans un voyage aux couleurs latinas , de l’Argentine au Brésil, de l’Espagne à la Colombie. Au répertoire, nous croiserons l’incontournable Piazzolla, mais aussi Manuel de Falla ou encore Villa-Lobos et sa magnifique Bachiana Brasiliera N°5, et d’autres compositeurs moins familiers. .
Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72
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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma
L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Duo Dëma Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix
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