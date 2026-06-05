Festival Musical de Saint-Yrieix Orchestre de Chambre Nouvelle Europe Place Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe revient cette année à Saint-Yrieix accompagné de chanteurs solistes pour une grandiose soirée Mozart. En première partie seront interprétés quelques uns des plus fameux airs des grands opéras du Maître de Salzbourg (Les Noces de Figaro, Don Giovanni, La Flûte Enchantée, Cosi Fan Tutte) avant qu’orchestre et voix ne nous emportent pour ce monument de la musique sacrée qu’est le Requiem. .

Place Attane Collégiale du Moustier Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Orchestre de Chambre Nouvelle Europe

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Orchestre de Chambre Nouvelle Europe Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix