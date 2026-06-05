Festival Musical de Saint-Yrieix Quatuor de Limoges Centre Culturel JP Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Saint-Yrieix-la-Perche

Festival Musical de Saint-Yrieix Quatuor de Limoges

Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Plus qu’un concert, c’est un spectacle complet que nous propose le Quatuor de Limoges avec cette mise en scène sur une partition de Philip Glass, l’un des maîtres de la musique contemporaine, connu en particulier pour ses musiques de films. C’est précisément l’intégrale du quatuor à cordes qu’il a composé pour la bande originale du film culte Dracula de Tod Browning que nous entendrons. La mise en scène plonge les spectateurs en immersion complète dans l’univers horrifique du récit auquel colle parfaitement la musique envoûtante de Philip Glass, tandis qu’images projetées, effets visuels et sonores, ambiance olfactive, ombres mouvantes, vols de chauves-souris, … les transportent définitivement au cœur des forêts sombres des Carpates ou sur les quais de la Tamise, noyés par les brumes londoniennes. .

Centre Culturel JP Fabrègue 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72

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English : Festival Musical de Saint-Yrieix Quatuor de Limoges

L’événement Festival Musical de Saint-Yrieix Quatuor de Limoges Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Saint-Yrieix