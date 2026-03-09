Festival Musiques en Vivarais Lignon Chenereilles
Festival Musiques en Vivarais Lignon Chenereilles vendredi 21 août 2026.
Festival Musiques en Vivarais Lignon
Eglise Chenereilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Les heures avec… Concert des chœurs, par les stagiaires du festival sous la Direction de Joëlle Saunier-Torgue.
Eglise Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Hours with… Concert des ch?urs, by festival trainees under the direction of Joëlle Saunier-Torgue.
