Festival Musiques en Vivarais Lignon

Eglise Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les heures avec… Concert des chœurs, par les stagiaires du festival sous la Direction de Joëlle Saunier-Torgue.

.

Eglise Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hours with… Concert des ch?urs, by festival trainees under the direction of Joëlle Saunier-Torgue.

L’événement Festival Musiques en Vivarais Lignon Chenereilles a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon