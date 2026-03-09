Festival Musiques en Vivarais Lignon Église Le Mas-de-Tence
Festival Musiques en Vivarais Lignon Église Le Mas-de-Tence samedi 22 août 2026.
Festival Musiques en Vivarais Lignon
Église Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert-découverte Une Heure avec… . Clarisse ou la Mémoire du Blanc, lecture musicale avec Sarah Jalabert et Giovanni Licata.
.
Église Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert-découverte Une Heure avec… . Clarisse ou la Mémoire du Blanc, musical reading with Sarah Jalabert and Giovanni Licata.
L’événement Festival Musiques en Vivarais Lignon Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon