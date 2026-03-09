Festival Musiques en Vivarais Lignon Église Le Mas-de-Tence

Festival Musiques en Vivarais Lignon

Église Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert-découverte Une Heure avec… . Clarisse ou la Mémoire du Blanc, lecture musicale avec Sarah Jalabert et Giovanni Licata.

.

Église Place de l’Eglise Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert-découverte Une Heure avec… . Clarisse ou la Mémoire du Blanc, musical reading with Sarah Jalabert and Giovanni Licata.

L’événement Festival Musiques en Vivarais Lignon Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon