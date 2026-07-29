Festival Nocturnes étudiantes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Festival Nocturnes étudiantes

Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Pour la 26ème édition des nocturnes étudiantes le Muséum-Aquarium devient Fluo . En partenariat avec la Fédélor, le musée ouvre ses portes gratuitement pour une soirée flashy avec performance, maquillage, jeux et blind test !Adultes

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Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

For the 26th edition of the Student Night Events, the Museum-Aquarium becomes “Fluo.” In partnership with Fédelor, the museum is opening its doors for free for a flashy evening featuring performances, face painting, games, and a blind test!

L’événement Festival Nocturnes étudiantes Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY