Festival Nous en France La Gaîté Lyrique Paris

La France au travers des corps marginalisés

Histoires Crépues, Komune et La Fabrique des soignants se réunissent pour regarder la France de 2026 depuis les corps, plutôt que les discours identitaires. Héritages coloniaux, transmissions diasporiques, inégalités de santé, expériences de racialisation, … les corps sont devenus un terrain de bataille politique parmi les discours autour de l’identité en France. Sans se demander ce que ça fait aux corps. Et pourtant, c’est là que tout s’inscrit : la fatigue, les silences, les inégalités de soin, les expériences, …

Le temps d’un événement, le principe de programmation polyphonique prend vie à la Gaîté : le travail mené par les structures en résidence au dernier étage fait son chemin jusqu’aux espaces publics pour appréhender ensemble les enjeux de l’époque.

Nous en France se veut résolument ouvert à tous et toutes pour proposer un moment d’échange vivant, où chacun·e peut se reconnaître.



Au programme : lectures, exposition, concerts, performance ballroom, atelier de danse, débat mouvant, librairie, …

Cette première édition du festival est marrainée par Amandine Gay !

Programme journée

Programme soir

Ouvert à tous·tes !

Le 13 juin, les médias Histoires Crépues, Komune et La Fabrique des soignants croisent leurs regards pour parler d’identité à travers les corps et organisent la première édition du festival Nous en France.

Le samedi 13 juin 2026

de 13h00 à 00h00

gratuit sous condition

Certains événements sont en accès libre et d’autres sur réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T13:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/nous-en-france/ agathe.manach@gaite-lyrique.net



Afficher la carte du lieu La Gaîté Lyrique et trouvez le meilleur itinéraire

