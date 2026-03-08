Festival occitan Escambis Marché Artisanal et gourmand Saint-Céré
Festival occitan Escambis Marché Artisanal et gourmand Saint-Céré samedi 2 mai 2026.
Saint-Céré
Festival occitan Escambis Marché Artisanal et gourmand
Saint-Céré Lot
Tarif : – – 10 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Le Festival Escambis favorise la diversité culturelle sur un territoire qui ne demande qu'à s'enrichir
Le Festival Escambis favorise la diversité culturelle sur un territoire qui ne demande qu'à s'enrichir. Sa force est de rassembler dans une ambiance conviviale et festive, dans la convivéncia, cet art de vivre ensemble. Une journée familiale et festive avec marché artisanal et gourmand rassemblant de nombreux producteurs
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie
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English :
The Escambis Festival fosters cultural diversity in a region that’s only too happy to grow
L’événement Festival occitan Escambis Marché Artisanal et gourmand Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée de la Dordogne
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