Saint-Céré

Festival occitan Escambis Marché Artisanal et gourmand

Saint-Céré Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Festival Escambis favorise la diversité culturelle sur un territoire qui ne demande qu'à s'enrichir

Le Festival Escambis favorise la diversité culturelle sur un territoire qui ne demande qu'à s'enrichir. Sa force est de rassembler dans une ambiance conviviale et festive, dans la convivéncia, cet art de vivre ensemble. Une journée familiale et festive avec marché artisanal et gourmand rassemblant de nombreux producteurs

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie

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English :

The Escambis Festival fosters cultural diversity in a region that’s only too happy to grow

L’événement Festival occitan Escambis Marché Artisanal et gourmand Saint-Céré a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Vallée de la Dordogne