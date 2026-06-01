FESTIVAL ODYSSY : l’avenir de l’eau prend source ici !, Darwin Éco-système, Bordeaux

FESTIVAL ODYSSY : l’avenir de l’eau prend source ici ! Samedi 20 juin, 10h00 Darwin Éco-système Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00

L’eau, c’est la vie… mais on n’en parle pas assez !

✅ Des talks qui font bouger les lignes : des voix inspirantes pour décrypter les enjeux (Rôle de l’influence avec @onestpret , place des jeunes générations dans l’engagement, l’éco-aventure et le sport pour créer des déclics…)

✅ Un village de projets : pour rencontrer celles et ceux qui changent déjà les choses, avec des idées pour agir ici et maintenant. Pour trouver des réponses claires à vos questions… en jouant, en expérimentant et en ressentant.

✅ De la culture et du fun : Œuvre participative, Stand up @greenwashingcomedyclub , atelier make-up responsable avec @sisilapaillette et surtout des rencontres qui font du bien.

INFOS PRATIQUES :

Où ? Darwin Écosystème (Bordeaux)

⏰ Quand ? Samedi 20 juin de 10h à 20h

Gratuit & ouvert à tou·te·s

À partager sans modération : tagguez vos potes, vos collègues, votre tante écolo ou votre voisin sceptique. On a tous notre place dans l’avenir de l’eau !

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://eau-grandsudouest.com/festival-odyssy-une-journee-pour-plonger-coeur-enjeux-eau »}]

Le samedi 20 juin, une journée pour parler eau, climat et solutions sans jargon. RDV à darwin, pour un festival gratuit, engagé et rafraîchissant ! festival engagé

@FESTIVALODYSSY