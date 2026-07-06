Informations pratiques

Limoges

Festival Opération Opérette Le Roi en jaune

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

New York, 1920. A la suite d’une chute de cheval et de la lecture de la pièce interdite Le Roi en Jaune . Hildred Castaigne est affligé d’une maladie mentale. Il ambitionne de devenir l’héritier du dernier roi de la dynastie Impériale d’Amerique grâce a l’aide de monsieur Wilde, un étrange personnage autoproclamé restaurateur de réputations . .

10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com

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English : Festival Opération Opérette Le Roi en jaune

L’événement Festival Opération Opérette Le Roi en jaune Limoges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole