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AGENDA · Limoges

Festival Opération Opérette Le Roi en jaune Limoges

samedi 10 octobre 2026 · Limoges

Festival Opération Opérette Le Roi en jaune Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
10 Rue Jules Noriac
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Limoges

Festival Opération Opérette Le Roi en jaune

10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

New York, 1920. A la suite d’une chute de cheval et de la lecture de la pièce interdite Le Roi en Jaune . Hildred Castaigne est affligé d’une maladie mentale. Il ambitionne de devenir l’héritier du dernier roi de la dynastie Impériale d’Amerique grâce a l’aide de monsieur Wilde, un étrange personnage autoproclamé restaurateur de réputations .   .

10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37  follembuche@gmail.com

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English : Festival Opération Opérette Le Roi en jaune

L’événement Festival Opération Opérette Le Roi en jaune Limoges a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Limoges Métropole

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