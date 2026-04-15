Festival Pages Ouvertes aux Enfants, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès
Festival Pages Ouvertes aux Enfants, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès mercredi 15 avril 2026.
Festival Pages Ouvertes aux Enfants Mercredi 15 avril, 10h00 Médiathèque Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 69 03 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie30380.fr »}]
Lectures animées par Graine de Lire, atelier cirque (sur résa.), atelier “goûts et couleurs” (sur résa.)
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