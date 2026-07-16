FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie Guillestre
jeudi 20 août 2026 · Guillestre
Informations pratiques
Guillestre
FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie
Eglise de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La pianoterie t’embarque pour un tour du monde en musique, à la découverte d’artistes et de styles variés. Des États-Unis à l’Europe, du jazz au classique, le piano traverse les époques et les continents, pour un moment accessible, curieux et poétique.
.
Eglise de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie
La pianoterie takes you on a musical journey around the world to discover a variety of artists and styles. From the United States to Europe, from jazz to classical music, the piano spans eras and continents, offering an accessible, intriguing, and poetic experience.
L’événement FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie Guillestre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras
À voir aussi à Guillestre (Hautes-Alpes)
- Festival Potes de Marmot’s Guillestre 18 août 2026
- Concert Chez Remômes Guillestre 18 août 2026
- Monstre Jeux Cie La toupine Guillestre 19 août 2026
- Spectacle Barbepeste Cie Armutan Guillestre 19 août 2026
- Spectacle La Belle et la buse Cie Armutan Guillestre 19 août 2026