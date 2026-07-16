Informations pratiques

Guillestre

FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie

Eglise de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

La pianoterie t’embarque pour un tour du monde en musique, à la découverte d’artistes et de styles variés. Des États-Unis à l’Europe, du jazz au classique, le piano traverse les époques et les continents, pour un moment accessible, curieux et poétique.

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Eglise de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English : FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie

La pianoterie takes you on a musical journey around the world to discover a variety of artists and styles. From the United States to Europe, from jazz to classical music, the piano spans eras and continents, offering an accessible, intriguing, and poetic experience.

L’événement FESTIVAL POTES DE MARMOTS Interlude musical Tour du monde La pianoterie Guillestre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras