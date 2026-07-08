Informations pratiques

Quiberon

Festival Presqu’île Breizh 2026

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Festival de musique & danses bretonnes

Le Festival Presqu’île Breizh pour une nouvelle édition pleine de surprises ✨️ Une belle programmation vous attend pour cet événement incontournable de la presqu’île, à ne manquer sous aucun prétexte…

On vous attend nombreux !

Daet Da Zañzal, entrez dans la danse !

les 23, 24 et 25 octobre 2026

en baie de Quiberon

Programme à venir .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Festival Presqu’île Breizh 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon