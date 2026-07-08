Festival Presqu’île Breizh 2026 Quiberon
vendredi 23 octobre 2026 · Quiberon
Informations pratiques
Quiberon
Festival Presqu’île Breizh 2026
Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Festival de musique & danses bretonnes
Le Festival Presqu’île Breizh pour une nouvelle édition pleine de surprises ✨️ Une belle programmation vous attend pour cet événement incontournable de la presqu’île, à ne manquer sous aucun prétexte…
On vous attend nombreux !
Daet Da Zañzal, entrez dans la danse !
les 23, 24 et 25 octobre 2026
en baie de Quiberon
Programme à venir .
Quiberon 56170 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Festival Presqu’île Breizh 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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