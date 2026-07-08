UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quiberon

Festival Presqu’île Breizh 2026 Quiberon

vendredi 23 octobre 2026 · Quiberon

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Ville
56170 Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Quiberon

Festival Presqu’île Breizh 2026

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-23

Festival de musique & danses bretonnes

Le Festival Presqu’île Breizh pour une nouvelle édition pleine de surprises ✨️ Une belle programmation vous attend pour cet événement incontournable de la presqu’île, à ne manquer sous aucun prétexte…

On vous attend nombreux !
Daet Da Zañzal, entrez dans la danse !

les 23, 24 et 25 octobre 2026
en baie de Quiberon

Programme à venir   .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Presqu’île Breizh 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

À voir aussi à Quiberon (Morbihan)