Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Festival Presqu’île Breizh

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Festival Presqu’Île Breizh 11ème édition !

Du 23 au 25 octobre 2026, la presqu’île vibrera au rythme de la musique bretonne et internationale ! Voici un avant-goût du programme

Samedi 24 octobre à 11h30 ,le Bagad Locoal-Mendon se produira en formation statique sur l’esplanade du port. Une prestation à ne pas manquer pour les amateurs de sonneurs !

Dimanche 25 octobre à 15h00, cap sur l’Écosse avec le Hundred Percent Collective, pipe band 100% féminin, qui défilera en déambulation depuis le giratoire du Voulien à la place de la mairie.

Découvrez le programme complet sur https://www.presquilebreizh.bzh/

Deux rendez-vous forts pour cette nouvelle édition du festival, entre tradition bretonne et énergie écossaise !

On vous attend nombreux pour venir applaudir ces formations d’exception ! .

Cours des Quais La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 7 66 22 21 80

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English :

L’événement Festival Presqu’île Breizh La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon