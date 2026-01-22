Festival P’Tits Bouts d’Mômes Loches
Festival P’Tits Bouts d’Mômes
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-30
Durant tout le mois de juin, bibliothèques et musées du Sud Touraine ouvrent leurs portes aux tout-petits !
Animations gratuites en famille pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs accompagnateurs. .
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
English :
During the whole month of June, libraries and museums of South Touraine open their doors to the little ones!
Free family activities for children from 0 to 6 years old and their companions. Complete program on the website.
