Festival P’Tits Bouts d’Mômes Loches

Festival P’Tits Bouts d’Mômes

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

Durant tout le mois de juin, bibliothèques et musées du Sud Touraine ouvrent leurs portes aux tout-petits !

Animations gratuites en famille pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs accompagnateurs.

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

English :

During the whole month of June, libraries and museums of South Touraine open their doors to the little ones!

Free family activities for children from 0 to 6 years old and their companions. Complete program on the website.

