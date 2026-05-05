Festival Quatuor à Vendôme « Déambulation » à Vendôme, Jardins suspendus du château de Vendôme, Vendôme

Festival Quatuor à Vendôme « Déambulation » à Vendôme Vendredi 24 juillet, 00h00 Jardins suspendus du château de Vendôme Loir-et-Cher

1,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T00:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-24T00:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:59:00+02:00

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme « Déambulation » à Vendôme. Retour aux sources pour cette promenade musicale incontournable du festival ! Les différents groupes de l’académie vous proposent un concert en plusieurs étapes, où l’on profite de la musique, du plein air et des échanges informels entre musiciens et festivaliers.

Jardins suspendus du château de Vendôme 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme « Déambulation » à Vendôme. Retour aux sour Concert