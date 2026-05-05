Festival Quatuor à Vendôme « Figures Argentines » à Vendôme, Jardins suspendus du château de Vendôme, Vendôme

Festival Quatuor à Vendôme « Figures Argentines » à Vendôme Dimanche 26 juillet, 00h00 Jardins suspendus du château de Vendôme Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T00:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme « Figures Argentines » à Vendôme. Fidèle à son esprit, l’événement accueille une vingtaine de jeunes musiciens au campus de Monceau Assurances, où ils se perfectionnent auprès du Quatuor Voce, de Rémi Delangle et de leurs invités. Entre master-classes, déambulations musicales, soirée champêtre et grands concerts, Quatuor à Vendôme fait vibrer la musique de chambre sous toutes ses formes, du duo au septuor à chaque moment de la journée. Musique traditionnelle argentine, quatuor à cordes et bandonéon : Jean-Baptiste Henry-Bandonéon, Quatuor Voce, Quatuor à cordes

Jardins suspendus du château de Vendôme 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme « Figures Argentines » à Vendôme. Fidèle à Concert