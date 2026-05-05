Festival Quatuor « Happy End » à Vendôme, Monceau Assurances, Vendôme
Festival Quatuor « Happy End » à Vendôme, Monceau Assurances, Vendôme dimanche 26 juillet 2026.
Festival Quatuor « Happy End » à Vendôme Dimanche 26 juillet, 00h00 Monceau Assurances Loir-et-Cher
1,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T00:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00
Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor « Happy End » à Vendôme. Ne manquez pas ce concert : une soirée pleine de musique, d’énergie et de bonne ambiance pour clôturer la 10ᵉ édition du Festival‑Académie Quatuor à Vendôme à Vendôme !
Monceau Assurances 1 Avenue des Cités Unies de l’Europe, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor « Happy End » à Vendôme. Ne manquez pas ce concert : Concert
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