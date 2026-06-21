Festival Restons Sérieux – Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant Supersonic Paris
Festival Restons Sérieux – Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant Supersonic Paris mardi 7 juillet 2026.
Le festival beau & bizarre de la musique francophone est de retour en juillet pour sa 9ème édition !
“Restons Sérieux” explore depuis 2016 l’univers des artistes indompté.es, celles et ceux qui réinventent sans cesse la chanson française et qui sont prêt.es à vous faire perdre tout sens du sérieux.
Festival gratuit et ouvert à toutes et tous, “Restons Sérieux” met à l’honneur une programmation exclusivement composée d’artistes qui chantent en français. Pendant 3 jours, venez découvrir une scène foisonnante où se croisent rock, pop, punk, musiques expérimentales et autres curiosités sonores, dans un esprit de découverte et de fête.
Une quinzaine de groupes vous attendent cette année, tous plus étonnants les uns que les autres… A l’affiche de cette nouvelle édition: Content Fernand, Coup Dur, Difference, Dommage, Gabriel Kröger, Droges, Manger Les Oiseaux, Klon, Margaret Tchatcheuse, Mss Frnce, Nothing Special, Ne Rangez Pas Les Jardins, Horla, Roberta Lips !
Le festival Restons Sérieux vous embarque une nouvelle fois dans les souterrains de la musique francophone, où une multitude d’artistes étranges et merveilleux attendent de vous entraîner dans leur univers empreints d’indépendance et de liberté
Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :
payant Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T01:59:59+02:00
Date(s) :
Supersonic 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Afficher la carte du lieu Supersonic et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- METROPOLIS VIBRATION en live session, MEZ BEER, Paris 21 juin 2026
- Jam In Case We Disappear, Kiosque du Jardin de Marianne, Paris 21 juin 2026
- Enchantez-vous en chansigne MPAA/La Canopée Paris 21 juin 2026
- Fête de la Musique : orgue, piano et choeurs ! Jardin de l’Église Protestante Luthérienne Saint-Jean Denys Bühler Paris 21 juin 2026
- Journée internationale du yoga avec le centre Sivananda Centre Sivananda de Paris Paris 21 juin 2026