Festival Restons Sérieux – Festival beau & bizarre de la musique française à contre-courant Supersonic Paris mardi 7 juillet 2026.

Le festival beau & bizarre de la musique francophone est de retour en juillet pour sa 9ème édition !

“Restons Sérieux” explore depuis 2016 l’univers des artistes indompté.es, celles et ceux qui réinventent sans cesse la chanson française et qui sont prêt.es à vous faire perdre tout sens du sérieux.

Festival gratuit et ouvert à toutes et tous, “Restons Sérieux” met à l’honneur une programmation exclusivement composée d’artistes qui chantent en français. Pendant 3 jours, venez découvrir une scène foisonnante où se croisent rock, pop, punk, musiques expérimentales et autres curiosités sonores, dans un esprit de découverte et de fête.

Une quinzaine de groupes vous attendent cette année, tous plus étonnants les uns que les autres… A l’affiche de cette nouvelle édition: Content Fernand, Coup Dur, Difference, Dommage, Gabriel Kröger, Droges, Manger Les Oiseaux, Klon, Margaret Tchatcheuse, Mss Frnce, Nothing Special, Ne Rangez Pas Les Jardins, Horla, Roberta Lips !

Le festival Restons Sérieux vous embarque une nouvelle fois dans les souterrains de la musique francophone, où une multitude d’artistes étranges et merveilleux attendent de vous entraîner dans leur univers empreints d’indépendance et de liberté

Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Supersonic 9 Rue Biscornet 75012 Paris



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